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首頁 / 社會

台11線富山段3車碰撞 5傷送醫

2024/1/25 22:02
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（中央社記者張祈台東縣25日電）台東縣卑南鄉富山村漁場大轉彎處，今天晚間近7時發生車禍事故，一輛賓士商旅車飆速南下，不明原因偏離車道，撞上對向2輛轎車，造成5人受傷送醫，肇事原因仍待警方確認。

台東縣消防局晚間6時許接獲通報，台11線153公里處富山村漁場大轉彎處，發生3車追撞事故，現場疑似有人受困，立即調派4個分隊及救護車前往救援。

消防人員指出，到場確認共3車分別撞向兩側邊坡，車輛都有嚴重受損、零件散落，黑色賓士商旅車男性駕駛左小腿撕裂傷，被救出送往馬偕醫院治療。

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第1輛被撞上的轎車為謝姓姐妹，北上返回東河鄉途中，因車尾被撞到，導致車子大迴轉撞上南下邊坡，所幸2人均無受傷；第2輛被撞的車輛為一家4口，慶生返家途中遭撞，37歲駕駛右腳踝骨折、副駕及後座一對兒女擦挫傷，皆送醫治療。

台東警分局指出，事故前有巡邏車北上，發現南下車道一輛賓士商旅車速很快，正要回轉了解狀況，就發生事故，因賓士商旅車駕駛傷勢較嚴重，是否酒駕及飆速原因仍待釐清。（編輯：謝雅竹）1130125

#台11線
#車禍
#卑南鄉
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