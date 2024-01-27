公路總局養路士索勞務費逾百萬 判2年10月定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北27日電）時任公路總局某工務段養路士的林姓男子，被控向廠商收勞務費逾新台幣百萬元，一、二審均依對於主管監督事務圖利罪，判處有期徒刑2年10月，日前最高法院駁回上訴，全案定讞。

全案緣於，檢警調查，欣桃天然氣股份有限公司為施作管線埋設工程，需申請大量路證，而負責受理中壢工務段挖掘申請及核發道路施工許可證的林姓男子，自民國105年到110年間要求欣桃公司將路證申請等業務交由他代辦。

檢警查出，林男除了保證能如期取得路證，每件路證申請案還向欣桃公司收取至少3500元「勞務費」，藉此獲取現金及約定債權共計120萬5500元。

一審新北地方法院認為，林男長時間代理欣桃公司製作文件申請路證，而取得逾百萬元不法利益，足見林男非一時失慮，嚴重破壞人民對申請路證處理的信賴性。

一審審酌林男坦承犯行，已繳交全部犯罪所得等，符合貪污治罪條例減刑要件，依對於主管監督事務圖利罪判處2年10月徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。林男僅就判決量刑部分提起上訴，並主張他只是代業者申請路證，並未造成損害，且是為了貼補家用才犯罪，應適用刑法第59條情堪憫恕規定減刑，請求輕判。

二審認為，林男犯行破壞公務員對於公職的忠誠義務，損害國家利益甚鉅，且原審刑罰裁量權的行使，並未逾越法定刑範圍，也沒有明顯失當情形，因此仍維持原判。

林男不服判決，上訴三審。最高法院認為，原判決量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1130127