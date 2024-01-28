北市警年關防搶演練 模擬歹徒闖銀行過程逼真

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北28日電）春節將至，北市警為提升金融業者警覺心及員警圍捕反應，進行各類防搶演練，信義警分局模擬演練歹徒投資遭詐而持槍搶銀行，中正一警分局模擬演練穿越劇搶匪，增加宣導效果。

台北市警察局信義分局今天發布新聞稿表示，春節前多數民眾常有提領大筆款項需求，金融機構因現金交易熱絡，易遭歹徒覬覦。為防止歹徒趁機行搶，24日特別結合轄內中國信託銀行市府分行共同實施金融機構自衛編組防搶演練暨攔截圍捕。

信義警分局指出，演練情節為飾演匪徒者因投資虛擬貨幣遭到詐騙，為解決資金突然虧損狀況，4名匪徒竟商量搶劫銀行以彌補虧損，先結夥駕車至銀行前，由3人進入並佯裝辦理業務，另1人車上待命、接應，歹徒攜帶裝有武器及面具的手提袋於電梯內換裝，隨後持長槍至銀行業務櫃台行搶，得手後迅速撤離現場。

警方模擬獲報後立即趕赴現場，現場迅速逮捕2名搶匪外，另2名共犯也在逃逸過程中遭線上警力攔截圍捕成功。

信義警分局長陳炯志表示，這次演練目的是希望加強員警執勤遇重大刑案時，可整合線上警力、快速到位並即時攔截歹徒等勤務作為；同時提醒民眾，春節前若有提領大筆現金需求，可申請警方協助護鈔，金融機構也可主動協助通報警方實施護鈔保護。

台北市警察局中正一分局表示，因鄰近北市知名古蹟北門，近日也偕同轄區合作金庫城內分行共同舉辦反詐及金融機構防搶演練，以假感情真詐騙結合金融機構防搶演練主題，藉此確保各金融機構及民眾生命財產安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中正一警分局指出，演練內容為模擬3名穿著古裝的犯罪集團成員因缺錢而共謀分頭搶劫及詐騙，其中古裝美女以感情詐騙手段詐騙被害民眾到銀行臨櫃提款，另手持骨董道具手槍及頭戴中華麻將筒子頭套的2名「男麻匪」則闖入銀行行搶，演練過程逼真又有趣，吸引不少民眾目光，也有效提升宣導效果。

警方表示，藉由狀況模擬演練，盼提升金融業者及員工自我安全的警覺，並提高對營業處所周遭可疑人物、車輛查察能力。（編輯：戴光育）1130128