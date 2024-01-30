男子扮神棍性侵母女得逞 遭判5年6月

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（中央社記者吳哲豪彰化30日電）女子因丈夫外遇找自稱通靈的林男幫忙，林男指女子住處被下符，女子信以為真，讓林男以按摩為由性侵女子及其女兒得逞，彰化地院依強制性交等罪，判5年6月，可上訴。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，林男自稱有通靈、畫符咒等異能，且有國術館證照，女子因丈夫外遇找林男問神，帶男子到住處查看。

林男告知女子住處飲水機、床鋪都被下符咒，女子信以為真，帶著女兒前往林男住處尋求協助，而林男以要購買金紙為由支開女兒，假借要幫女子按摩性侵猥褻得逞。

林男食髓知味，向女子的女兒宣稱自己擁有高強異能，讓對方放鬆戒心，並以要斬斷桃花為由去城隍廟拜拜，先對女子表示城隍廟比較陰，不適合同行，由女兒陪同，未料男子卻將她女兒載到汽車旅館，佯稱要幫忙復健按摩，卻對其強制性交。

女子控訴，女兒被性侵猥褻後沒辦法工作，且都要穿紙尿褲，影響工作，女兒遭林男毀掉一生。

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地院法官審理此案，林男否認犯行，強調只有幫母女按摩，沒有性侵猥褻，林男的律師則說，女兒門診紀錄也僅是主張月經過多，沒有說到被性侵，無法證明被告有被訴犯行。

不過，法官採信女子及其女兒證詞，考量林男未與被害母女和解，也未感受到被告有絲毫悔悟知錯之心，難認其犯後態度良好，涉犯強制猥褻罪共2罪，各處有期徒刑1年2月；又犯強制性交罪，處有期徒刑4年10月，應執行有期徒刑5年6月，全案仍可上訴。（編輯：郭諭儒）1130130