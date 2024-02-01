虎尾槍擊案 雲警起出M16型制式步槍5人送辦

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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）雲林縣虎尾鎮昨發生槍擊案，兩方人馬一言不合發生扭打，范男開槍回擊。雲林警方獲報後帶回5人，並循線起出M16型制式步槍1支，全案依殺人未遂等罪移送法辦。

雲林縣虎尾警分局今天開破案記者會，分局長吳正文表示，昨天上午8時許獲報，縣道158線一家汽車保養廠附近有車輛玻璃突遭槍彈射擊，車窗玻璃留有彈孔，同時段有汽車保養廠員工報案聽到多聲疑槍擊聲響。線上警網查緝當場逮捕24歲張男、30歲吳男及19歲范男等3人，並報請雲林地檢署檢察官曹瑞宏指揮偵辦。

檢警調查，26歲鄭男與范男電話中起爭執而相約談判，雙方碰面後一言不合，張、吳2人遭鄭男毆打，范男持槍還擊，鄭男隨即逃離，現場無人受傷。開槍誤擊路過民眾自小客車後車窗。

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專案小組追查，槍擊後由另名張姓男子將涉案手槍及長槍帶離現場並藏放，經布線埋伏昨天下午3時查緝張男到案，起獲改造手槍1支（含彈匣1個）、子彈1顆、M16型空氣步槍1支；經檢視扣案空氣步槍並無法擊發火藥子彈，鑑識人員比對現場所查扣1顆步槍子彈後突破張嫌心防，果然查扣M16型制式步槍1支、含彈匣1個。

張男警訊供稱槍枝為友人寄放，警方對其說法存疑，將擴大偵辦。全案警方帶回5人偵辦，依槍砲彈藥管制條例、殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送雲檢偵辦。（編輯：黃世雅）1130201