馬來西亞女子稱來台拜關公 行李箱暗格藏毒遭逮

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（中央社記者吳睿騏桃園機場1日電）航警局與台北關今天宣布偵破馬來西亞遊客以參拜關公為名義來台自由行，卻在行李箱內夾藏市值超過4000萬元海洛因毒品遭逮，訊後依違反毒品危害防制條例移送檢方偵辦。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全接受媒體聯訪表示，一名馬來西亞籍女子自稱是慕名來台，要參拜桃園某宮廟所供奉東南亞最大室內關公座像，於112年11月16日以自由行為掩護搭機來台，經航警局安全檢查大隊及台北關發現託運行李影像可疑予以注檢，在領取行李通關時予以攔查。

陳博全說，犯嫌特別將行李箱加工改裝暗格，方便在暗格內以夾藏方式自馬來西亞走私毒品，航警與海關人員也當場於託運行李箱夾層內查獲第一級毒品海洛因共5983.5公克，市值超過新台幣4000萬元。

警方指出，由於犯嫌獨自搭機來台，不排除是透過手機遙控或是有人在台接送，將持續溯源調查，全案於偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦。（編輯：李錫璋）1130201