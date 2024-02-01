新北分署拍賣會6日登場 捷運海山站附近公寓搶手

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（中央社記者高華謙新北1日電）行政執行署新北分署6日辦拍賣會，其中鄰近捷運海山站的公寓4樓在1月拍賣時就獲青睞，卻因民眾填錯保證金受款人導致投標無效；這位民眾將捲土重來，但出現競標者將競爭激烈。

法務部行政執行署新北分署今天透過新聞稿表示，2月6日上午10時將在新北分署12樓拍賣室以「喊價」方式拍賣1部貨車、板信商業銀行及國票綜合證券股份有限公司實體股票、2式商標權、新北市土城區鄰近捷運海山站公寓及新北市23筆土地。

新北分署說，這部車齡13年的藍色MITSUBISHI三菱DELICA自用小貨車是第1次拍賣，不定底價，原則由價高者得；它的排氣量是2351CC，里程21萬9662公里。不過截至1月2日還滯納使用牌照稅、汽車燃料使用費、罰鍰、交通違規罰鍰共新台幣10萬3188元，拍定人應在過戶時繳清才能辦理過戶。

新北分署表示，拍賣會下午3時將以「投標」方式拍賣不動產，其中坐落土城區中央路一段253之1號的4樓建物，有2房、1廳、2衛、1廚與增建陽台，總計約32.44坪，屋齡剛滿42年。這次是第4次拍賣，底價1095萬元，平均每坪約35萬元，現為空屋，拍定後點交。

新北分署說，這個建物位處土城鬧區，離海山捷運站約600公尺，步行約8分鐘可達，交通便利。今年1月2日拍賣時底價1150萬元，當時僅有1位民眾投標，且出價也高於底價，理論上可以得標，但因寫錯保證金受款人，導致投標無效；據了解，這位民眾十分懊惱，這次將捲土重來，但已出現競標者，將相當激烈。

新北分署表示，除此之外，還會拍賣位於新北市板橋區、中和區、土城區及三峽區等23筆土地。

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新北分署說，參與不動產現場投標者，自6日下午2時30分起開始投標，3時截止投標；通訊投標者，投標書最晚應在拍賣日前1天送達新北分署專用郵政信箱，新北分署政風人員在拍賣當天下午2時許將會同執行人員至郵局領取通訊投標書，並在投標時間投入標櫃，下午3時進行開標程序。

新北分署表示，想要了解新北分署拍賣動產及不動產詳情的民眾，可上新北分署官網（https://www.pcy.moj.gov.tw/）首頁點閱「動產拍賣」「不動產拍賣」及「不動產通訊投標」專區，瀏覽拍賣公告及教學資訊。（編輯：方沛清）1130201