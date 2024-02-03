聯結車右轉撞倒女騎士輾壓致死 駕駛遭北市警送辦

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（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市八德路4段附近今天發生死亡車禍，林姓男子駕駛聯結車右轉時，疑視線死角，撞倒同時要右轉胡姓女機車騎士，胡女遭車輪輾壓致死。警依過失致死罪嫌把聯結車駕駛移送法辦。

台北市警消下午1時許獲報，八德路4段和饒河街附近路口發生車禍，派員到場發現，1名女機車騎士躺臥在聯結車輪下，已無生命跡象。

警方初步調查，31歲林姓男子案發時駕駛營業貨運聯結車，行經八德路4段東往西方向要右轉時，右前車頭與前方1輛機車相撞，導致55歲胡姓女機車騎士被撞倒後，又遭聯結車右後輪輾過身亡。

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警方說，駕駛聯結車的林姓男子酒測值為0，案發前曾至南港區工地載運廢土後，準備離開市區，在八德路4段附近路口準備右轉時，疑視線死角加上車速較快，釀此起車禍意外，警詢後依過失致死罪嫌把林男移送偵辦。

北市松山警分局呼籲，騎車或開車遇大型車輛在旁行駛，應牢記不要行駛在大型車輛旁，因大型車輛轉彎時，會出現內輪差及視線死角，恐釀成重大交通事故。（編輯：李錫璋）1130203