更多編輯台推薦新聞：
新北大漢溪野放水牛遷新居 台東海邊部落伴長者生活
地方

新北大漢溪野放水牛遷新居 台東海邊部落伴長者生活

林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄
運動

林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多
政治

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾
運動

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

聯結車右轉撞倒女騎士輾壓致死 駕駛遭北市警送辦

2024/2/3 17:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市八德路4段附近今天發生死亡車禍，林姓男子駕駛聯結車右轉時，疑視線死角，撞倒同時要右轉胡姓女機車騎士，胡女遭車輪輾壓致死。警依過失致死罪嫌把聯結車駕駛移送法辦。

台北市警消下午1時許獲報，八德路4段和饒河街附近路口發生車禍，派員到場發現，1名女機車騎士躺臥在聯結車輪下，已無生命跡象。

警方初步調查，31歲林姓男子案發時駕駛營業貨運聯結車，行經八德路4段東往西方向要右轉時，右前車頭與前方1輛機車相撞，導致55歲胡姓女機車騎士被撞倒後，又遭聯結車右後輪輾過身亡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方說，駕駛聯結車的林姓男子酒測值為0，案發前曾至南港區工地載運廢土後，準備離開市區，在八德路4段附近路口準備右轉時，疑視線死角加上車速較快，釀此起車禍意外，警詢後依過失致死罪嫌把林男移送偵辦。

北市松山警分局呼籲，騎車或開車遇大型車輛在旁行駛，應牢記不要行駛在大型車輛旁，因大型車輛轉彎時，會出現內輪差及視線死角，恐釀成重大交通事故。（編輯：李錫璋）1130203

#台北市
#松山警分局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.201