台中派出所長備勤室自戕 分局釐清案情

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市第三警分局勤工派出所裘姓所長3日晚間在取締酒駕勤務前12分鐘領取槍彈後，返回所長備勤室疑似舉槍自戕，送醫後急救無效，分局調查釐清案發原因，配合家屬辦理後續事宜。

台中市警察局第三分局今天凌晨表示，勤工派出所裘姓所長3日晚間疑似舉槍自戕案，經調閱監視器確認，裘男3日預計擔服晚間10時至凌晨2時取締酒駕勤務，出勤前在晚間9時48分，他至槍械室領取槍彈後，返回所長室備勤室疑似舉槍自戕。

第三警分局指出，其他警員發現後立刻將他送醫，晚間10時35分送往中山醫學大學附設醫院急救，仍於晚間11時45分宣告急救無效。

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第三警分局分局長謝有筆表示，裘姓所長到任1年多，工作表現十分積極，平常會帶領派出所內警員爭取交通、治安上的績效。裘姓所長離世，分局深感遺憾。警分局目前已將裘姓所長的手機送鑑定、釐清死因，並配合家屬辦理後續事宜。（編輯：張雅淨）1130204

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