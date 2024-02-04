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北市濱江街青少年飆車 警到場驅離告發3違規

2024/2/4 11:11
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（中央社記者黃麗芸台北4日電）台北市松山區撫遠街和濱江街一帶3日凌晨有逾10輛機車聚集飆車，警方獲報後立即派線上警力到場驅離和取締，已知3名青少年遭告發，警方正陸續調閱相關監視器畫面追查。

台北市警察局松山分局3日凌晨2時許獲報，指轄內撫遠街和濱江街一帶有多名青少年聚集飆車情形，立即出動線上警力到場驅離和取締，現場約10多輛機車騎士見警到場便立即鳥獸散。

警方現場攔檢違規騎士，並依道路交通管理處罰條例相關規定，予以攔查告發「無照駕駛」、「機車行駛禁行車道」、「號牌為他物遮蔽」等違規案各1件，共計3名青少年騎士違規。

除此之外，警方針對已駛離的機車騎士也會調閱監視器依法告發，目前正持續調閱畫面追查，將依違規事實製單，同時加強轄內深夜時段防飆勤務攔查，以遏阻危險駕駛歪風。

松山分局呼籲，青少年飆車具高危險性，許多青少年不僅無照駕駛，且缺乏安全設備（如未戴安全帽），而導致傷亡事故發生，危害自身與他人安全，警方將持續強力執法。（編輯：張銘坤）1130204

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