假結婚誘騙台男出境至泰緬邊界 北市警拘提3嫌

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）新北市1名男子日前聽聞和中國大陸女子假結婚可賺佣金，他信以為真搭機出境卻被送至泰、緬邊境，他擔心被送到緬甸從事不法工作，對外求助後返台報案，北市警方循線拘提3嫌到案。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布破案新聞稿，偵查第二大隊去年接獲家住新北市的被害男子報案，指48歲廖女、32歲許男和53歲黃男等嫌涉與不詳人蛇集團勾結，佯稱只要和中國大陸女子假結婚並協助其來台工作，就可賺取新台幣15萬元佣金，且對方還可協助被害人搭機出境前往泰國再轉機至中國大陸地區辦理相關程序，但懷疑實際是送至緬甸從事不法。

經警方調查發現，被害的32歲男子和廖女為朋友關係，廖女聲稱有賺錢管道，只要有台籍男子願搭機出境先到泰國，隨後再轉機至中國大陸地區和當地女子辦理假結婚，以協助對方來台工作，即可賺取15萬元佣金，被害男子因缺錢花用便允諾加入此計畫。

被害男子於去年8月31日自桃園機場搭機前往泰國清邁，隨後再由不同司機駕車輾轉載送至泰國、緬甸邊境處的1戶民宅內等候，被害男子透過手機查詢網路地圖，發現身處地區和原計畫不同，擔憂會被帶往緬甸從事不法工作，隨即趁隙離開民宅，徒步至最近的泰國警局求助。

同時，被害男子出國前擔心自身安全，也隨時和友人保持聯繫，發生上述狀況後，其親友也尋求泰國當地友人幫助，讓被害男子順利於去年9月2日搭機返國並向警方報案。

市刑大和新北市警察局海山分局獲報後共組專案小組，並報請新北地檢署指揮偵辦。

專案小組循線追查，於去年11月拘提廖女等3嫌到案，並扣得行動電話、毒品等物。

廖女等嫌供稱，他們也是從1名陳姓男友人處得知假結婚賺佣金一事，所以才找被害男子合作，並不清楚實際是否被帶往緬甸。

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專案小組隨後追查，發現陳男已因他案遭送辦，經借訊陳男後得知，他是從網路社群臉書的求職社團認識1名網友，雙方隨後互加通訊軟體Telegram聊天，對方告知可假結婚賺佣金一事，若成功可獲取逾20萬至30萬元的酬金，他才轉知廖女等嫌，稱若合作找人可平分佣金。

全案詢後將4嫌依涉人口販運條例、毒品危害防制條例和刑法妨害自由等罪移送新北檢偵辦，由於陳男所指網友身分難以追查，且被害人所使用機票為境外所購置，警方仍持續溯源追查以釐清案情。（編輯：張銘坤）1130204