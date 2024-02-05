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竹聯幫分會長涉組詐團騙3千萬元 刑事局逮18嫌

2024/2/5 18:21（2/5 18:31 更新）
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刑事局偵查第九大隊偵3隊長邱承迪（圖）5日表示，以竹聯幫太極堂台南分會長呂男為首的車手暨洗錢詐騙集團與境外詐騙機房配合，冒充知名分析師傳送假投資訊息誘騙，警方連續展開4波查緝行動，共逮18嫌送辦。中央社記者黃麗芸攝 113年2月5日
刑事局偵查第九大隊偵3隊長邱承迪（圖）5日表示，以竹聯幫太極堂台南分會長呂男為首的車手暨洗錢詐騙集團與境外詐騙機房配合，冒充知名分析師傳送假投資訊息誘騙，警方連續展開4波查緝行動，共逮18嫌送辦。中央社記者黃麗芸攝 113年2月5日
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（中央社記者黃麗芸台北5日電）以竹聯幫太極堂台南分會長呂男為首的詐欺集團，涉嫌以冒充知名分析師傳送投資訊息手法誘騙民眾，超過50人受害、被騙金額逾3000萬元，刑事局今天宣布已逮獲呂男等18嫌法辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第九大隊偵3隊長邱承迪表示，日前接獲刑事局打詐「情資研析中心」彙整分析的假投資詐欺情資，隨即著手偵辦，鎖定以黑幫31歲呂男為首的車手暨洗錢詐欺集團。

警方調查，呂男等人與境外詐欺機房配合，由境外機房透過臉書或Line散發假的投資廣告訊息，誘騙被害人上鉤後，再假冒知名分析師傳送投資訊息；被害人信以為真，依詐欺集團指示下載假的投資APP，將大筆投資款項匯入人頭帳戶。

呂男和妻子陳女再以通訊軟體指揮旗下車手臨櫃提領贓款，或以虛擬貨幣交易方式將贓款回流給境外詐欺集團，以層層轉匯的洗錢手法，試圖規避警方查緝。

警方指出，本案詐欺集團還發送「高報酬工作、輕鬆借貸」等廣告訊息招募人頭，當應聘者前往新北市、桃園市等地汽車旅館面試，詐團成員即監控應聘者並帶到金融機構辦理金融帳戶，供詐團使用。

警方清查，全案受害至少51人，遭詐欺金額逾新台幣3000萬元，其中1名6旬男子個人財損就達430萬元。

專案小組長期偵蒐，經新北地檢署指揮連續展開4波查緝行動，於台北市、新北市、桃園市及台南市共逮18嫌，今年1月16日依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺等罪嫌送辦；呂男等3嫌經法院裁定羈押，其餘犯嫌交保。（編輯：蕭博文）1130205

#邱承迪
#警政署刑事局
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