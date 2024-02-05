竹聯幫分會長涉組詐團騙3千萬元 刑事局逮18嫌

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）以竹聯幫太極堂台南分會長呂男為首的詐欺集團，涉嫌以冒充知名分析師傳送投資訊息手法誘騙民眾，超過50人受害、被騙金額逾3000萬元，刑事局今天宣布已逮獲呂男等18嫌法辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第九大隊偵3隊長邱承迪表示，日前接獲刑事局打詐「情資研析中心」彙整分析的假投資詐欺情資，隨即著手偵辦，鎖定以黑幫31歲呂男為首的車手暨洗錢詐欺集團。

警方調查，呂男等人與境外詐欺機房配合，由境外機房透過臉書或Line散發假的投資廣告訊息，誘騙被害人上鉤後，再假冒知名分析師傳送投資訊息；被害人信以為真，依詐欺集團指示下載假的投資APP，將大筆投資款項匯入人頭帳戶。

呂男和妻子陳女再以通訊軟體指揮旗下車手臨櫃提領贓款，或以虛擬貨幣交易方式將贓款回流給境外詐欺集團，以層層轉匯的洗錢手法，試圖規避警方查緝。

警方指出，本案詐欺集團還發送「高報酬工作、輕鬆借貸」等廣告訊息招募人頭，當應聘者前往新北市、桃園市等地汽車旅館面試，詐團成員即監控應聘者並帶到金融機構辦理金融帳戶，供詐團使用。

警方清查，全案受害至少51人，遭詐欺金額逾新台幣3000萬元，其中1名6旬男子個人財損就達430萬元。

專案小組長期偵蒐，經新北地檢署指揮連續展開4波查緝行動，於台北市、新北市、桃園市及台南市共逮18嫌，今年1月16日依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺等罪嫌送辦；呂男等3嫌經法院裁定羈押，其餘犯嫌交保。（編輯：蕭博文）1130205