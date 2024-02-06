出席公益尋求支持涉賄 彰縣議員柯振杯當選有效確定

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（中央社記者蘇木春台中6日電）彰化縣議員柯振杯遭控前年穿競選背心，出席發放物資的公益活動向選民拜託支持，檢方認定涉行賄提起當選無效之訴，彰化地院一審判當選有效；經上訴，台中高分院今天維持原判，全案確定。

檢方起訴書指出，柯振杯為民國111年11月26日舉辦的彰化縣第20屆縣議員選舉第3選舉區候選人，選舉結果，柯振杯當選縣議員。

彰化和美和善團於111年9月15日在彰化縣伸港福安宮，發放民生物資與濟助金關懷地方弱勢家庭，柯振杯在和善團曾姓會長邀請下，與團隊人員穿著競選背心前往，並發放救助物資及新台幣500元救助紅包，給有投票權的伸港鄉低收入戶戶長等17人，同時發放競選文宣拜託投票支持。

檢方認定柯振杯相關行為，涉及選罷法行賄行為依法起訴，並提起當選無效之訴。

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彰化地院審理時，合議庭查出，柯振杯當天穿著競選背心到場，協助發放物資，期間有拜票、尋求支持、發放競選文宣等行為，但慈善活動發放救助物資及救助金，均為和美和善團所提供，與柯振杯無涉，紅包外袋亦載明為和美和善團所提供，領取人並無混淆為柯振杯提供的可能，一審判當選有效。

案經檢方上訴，台灣高等法院台中分院審理時，合議庭審酌，全案經檢方起訴後，經法院判決無罪確定，可見在歷經嚴密刑事程序發動後，仍無以證明柯振杯有行求賄賂行為，今天二審宣判上訴駁回、維持原判。全案確定，不得再上訴。（編輯：陳仁華）1130206