苗栗三義轎車疑恍神撞遊覽車 6候車鐵道迷送醫

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣台13線三義路段今天發生自小客車失控衝撞路旁遊覽車及民眾事故，6名候車鐵道迷閃避不及被撞傷送醫救治。警方表示，轎車駕駛54歲邱姓男子酒測值零，肇事原因待查。

苗栗縣警察局苗栗分局指出，事故發生在下午1時許，54歲的邱男駕駛自小客車沿三義鄉台13線北往南直行，行經三義火車站前路口時，不明原因偏離車道，撞擊路旁等候公車的6名民眾，分別為14至29歲，並波及停靠路邊的一輛遊覽車。

苗栗縣消防局表示，救護人員獲報抵達發現6名傷者多為手、腳、胸、頭部擦傷及撕裂傷，現場無人員受困。其中4名傷患送大千醫院、2人傷患送弘大醫院救治，均無生命危險。

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6名傷者皆為鐵道迷，其中1名傷者表示，6人原相約一起搭火車在三義火車站集合，準備要搭公車要前往勝興車站，但候車期間突然間一陣撞擊，清醒後才發現自己已倒地，完全不清楚為何遭撞。

警方調查，邱男與妻子上午前往九華山拜拜，中午用餐後準備去火炎山，疑精神不濟一時恍神，行駛中從車道一路往右偏移，撞上遊覽車和路人才停下；邱男經酒精檢測未有飲酒情形，事故原因尚待調查釐清。呼籲用路人駕駛車輛上路前應養足精神，隨時注意自身身體狀況，行經市區路段更應減速慢行，遵守交通規則確保交通安全。（編輯：孫承武）1130212