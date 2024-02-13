金龍年開啟追劇模式 法務部好片登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北13日電）龍年春節連假到來，法務部推出一系列強檔片單，內容有趣兼具知性及感性，希望提升民眾防詐免疫力，而平易近人的劇情及適當的片長，更能讓觀眾輕鬆追完無負擔。

法務部去年創下公部門宣導創舉，以類政論節目「新聞搜查線」宣導反詐騙，由主播莊雨潔主持，邀請財經專家黃世聰、檢察官林岫璁擔任來賓，暢談「詐騙集團的免洗筷是你嗎？」，藉名人現身及檢察官實務經驗，讓觀眾了解投資詐騙陷阱及成為人頭帳戶可能背負的民、刑事責任。

漫長的假期是毒品趁隙而入的危險時機，法務部推薦家長不妨和孩子一起欣賞2部毒品防制宣導影片，分別是「拒絕毒品才是解方」、「刑影不離」。

「拒絕毒品才是解方」以心理學實驗「老鼠樂園」為題材，強調成癮不僅是個人選擇，更與環境息息相關，真正能帶來幸福感的不是毒品，而是旅遊、社交、投入興趣等人際連結，這些共享的快樂，可於年節時刻與親友共創。

法務部指出，「刑影不離」以大麻防制為主題，透過實拍手法真實呈現施用大麻後的幻覺及毒駕等後果，破除民眾對大麻似是而非的迷思。

法務部官員提醒民眾，製造、運輸、販賣、引誘他人施用、施用、持有大麻等皆是犯罪行為，開心團聚的同時，也要趨吉避凶，健康平安過好年。

此外，法務部獻上療癒系影片「起初．要有光」，劇情改編自真實故事，一名改過自新的更生人「阿源」出監後想重拾廚師夢想，彌補曾虧欠的妻女，每個努力的瞬間，不灑狗血卻賺人熱淚。

「起初．要有光」劇中房東、老闆對阿源釋出的微小善意，在平凡日常中，萃取出人與人之間的理解與包容，讓看似沉重的題材有了光明，翻轉社會大眾對出監者的既定觀感，更帶給身處逆境中的人一絲力量，不論過往經歷什麼，願意重新出發，就有機會發現困境中深埋的寶藏。

迎接新春假期到來，法務部推出好片陪民眾解悶不無聊，想看更多，可在YouTube搜尋「中華民國法務部」官方頻道，讓更多好片帶來生活能量，龍年諸事大吉。（編輯：蕭博文）1130213

龍年春節連假到來，法務部推出一系列強檔片單，影片「刑影不離」以大麻防制為主題，透過實拍手法真實呈現施用大麻後的幻覺及毒駕等後果。（法務部提供）中央社記者劉世怡傳真 113年2月13日