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南三段連爆2高山症救援 1女脫隊1女獨攀直升機救出

2024/2/15 14:51（2/15 15:36 更新）
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林姓女子與網友攀登南三段脫隊，走至郡大林道時疑高山症不適，報案求援；消防局15日清晨又接獲43歲邱姓女子獨攀南三段，走至丹大溪源營地疑高山症不適，南投縣消防局申請直升機，15日救出林女、邱女送醫。（內政部空中勤務總隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年2月15日
林姓女子與網友攀登南三段脫隊，走至郡大林道時疑高山症不適，報案求援；消防局15日清晨又接獲43歲邱姓女子獨攀南三段，走至丹大溪源營地疑高山症不適，南投縣消防局申請直升機，15日救出林女、邱女送醫。（內政部空中勤務總隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年2月15日
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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）林姓女子與網友組團攀登南三段脫隊，走至郡大林道時疑高山症不適求救；邱姓女子則獨攀南三段，走至丹大溪源營地疑高山症不適，南投消防局申請直升機，今天同機救出林女、邱女送醫。

來自新北市44歲林姓女子一行4人網路組團於2月11日自花蓮縣瑞穗鄉入山攀登「南三段」，預計18日從南投縣信義鄉郡大林道下山，林女13日疑因腳程較慢與原隊伍脫離，後來中途遇另一支登山隊黃姓山友協助陪伴慢慢走，不過林女昨天走至郡大林道指標48公里處因咳嗽、頭痛等疑高山症狀加重無法行走而報案求援。

南投縣消防局第三大隊立即啟動山域救援機制，派遣轄區信義分隊連夜趕往救援；消防局今天清晨又接獲43歲邱姓女子獨攀南三段，預計18日從信義鄉郡大林道下山，但走至南投縣與花蓮縣交界的丹大溪源營地時，自述發燒、咳嗽、頭痛等高山症狀不適請求救援。

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除派遣人、車入山，南投縣消防局為爭取救援時效，同步申請內政部空中勤務總隊直升機吊掛接載，同一架直升機今天上午陸續救出林女、邱女，降落位於竹山鎮的內政部消防署訓練中心，再由消防局救護車送醫。

消防局指出，網路組團登山因彼此不熟悉且素質參差，易發生脫隊、迷路等意外，山友一定要建立「團進團出」觀念；另外，獨攀危險性高，發生意外無人接應，易增加社會成本並讓搜救人員疲於奔命，提醒意外時可利用衛星電話或手機撥119、112求救。（編輯：陳仁華）1130215

#內政部空中勤務總隊
#南投縣
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