民調滿意度住家治安高、防詐低 警政署：持續精進

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（中央社記者劉建邦台北17日電）中正大學犯罪研究中心公布調查資料顯示，民眾對住家治安、警察維護治安工作滿意度超過80%，但防制詐騙滿意度低，警政署表示，將持續檢視精進政策，了解民眾對治安期許。

警政署刑事局發布新聞資料指出，長期關注治安議題且為第三方公正機構的國立中正大學犯罪研究中心公布112年民眾對司法與犯罪防制滿意度調查研究。

警政署表示，調查結果顯示，民眾對住家治安滿意度達88.8%，為近10年次高，警察維護治安工作滿意度達到82.86%，顯示民眾對整體治安滿意及高度肯定警察表現。

警政署指出，感謝民眾對警察打擊犯罪維護治安支持肯定，全民支持是警方拚治安堅實後盾，將更努力投入治安維護工作，讓台灣更安全。

但調查結果顯示，民眾對政府防制詐騙犯罪滿意度偏低，警政署表示，因資通訊科技發展快速，犯罪朝跨境化、組織分工化、身分隱匿化及金流虛擬化，各國都面臨相同狀況。

警政署指出，持續積極因應詐騙犯罪問題，如行政院在去年上半年推動修正「打詐5法」，7月核定修正「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，透過強化截堵技術與健全法律制度，雙管齊下打擊詐騙犯罪，經統計去年打擊犯罪成效頗佳。

警政署表示，因詐騙手法日新月異，政府打詐腳步未停，行政院正召集各部會，針對現行詐騙犯罪問題，研擬「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，持續精進各項打詐策略及強化國際合作。

警政署指出，將持續透過媒體通路，以分齡分眾進行防詐宣導，並結合各金融機構針對投資族群精準投放宣導資訊，強化全民識詐知能，呼籲民間企業共同加入反詐騙行列。

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警政署表示，此調查顯示近9成民眾認為需加強校園安全，針對校園治安狀況，警察機關與教育單位將持續落實三級預防，從普及宣導至偏差行為及早介入，再到曝險行為密集輔導，會強化定期聯繫檢測環境安全等校安機制，提升校園安全。

警政署指出，面對社會型態轉變，將持續精進各項維護治安作為，並結合政府各部會，從法制面與行政管理面著手進行有效防制犯罪，讓台灣治安更穩定良好。（編輯：李錫璋）1130217