拍賣網站匯兌涉違銀行法 夫妻檔各判7年半、4年

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）袁姓夫妻在蝦皮拍賣網站開設帳戶綁定實體銀行，從事代轉帳、支付、儲值，包括微信、支付寶、抖音等地下匯兌業務，新北地院依違反銀行法判刑袁男7年6月、袁妻4年。可上訴。

新北地方法院1月30日作出這起刑事判決，本案為內政部警政署保二總隊移送新北地檢署偵查，檢察官於111年起訴袁姓男子、陳姓女子夫妻檔。

判決書表示，袁男夫妻明知非銀行業者，除法律另有規定，不得辦理國內外匯兌業務，竟與綽號「阿牛」之人，未經主管機關許可，自民國108年5月起至111年3月，共同辦理台灣地區與大陸地區匯兌業務。

判決書表示，袁男在蝦皮拍賣網站帳號綁定實體銀行帳戶，並刊登代購或「微信支付寶儲值相關教學諮詢」等廣告，卻從事代為轉帳、支付、儲值，包括大陸銀行、微信、支付寶、抖音、大陸門號、淘寶代購等匯兌業務。

判決書說，袁男的訂單共獲新台幣1億7003萬餘元，再從實體銀行帳戶，領出蝦皮拍賣網站實際撥付的款項，或轉至其他帳戶後領出。袁男藉此賺取2%手續費共331萬餘元，其餘款項則交付「阿牛」指定的人收受。

法院審理時，袁男否認辦理匯兌業務，辯稱客戶付新台幣給他，再請配合的大陸廠商，儲值抖音或大陸遊戲點數，他再將新台幣付給廠商。

袁妻辯稱，只知道袁男在蝦皮做拍賣，並未過問詳情，丈夫叫她幫忙領錢，但不記得領多少次或領多少錢。

判決書表示，依據蝦皮拍賣網站所提供電子檔，袁男與買家之間的談話紀錄，涉及談論人民幣匯率，達成價格合意後，由買家下單及付款。這些電子錢包或點數，都是以「新台幣兌換人民幣匯率」作為計算基礎。

法院認為，支付寶、微信的電子錢包點數或計算單位，雖並非貨幣本身，但都可在一定程序換購或提領人民幣換購；而「抖音幣」則可作為觀看影片、致贈直播主的對價，或換取人民幣，價值也等同人民幣的價值。

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合議庭審理認為，袁男與淘寶並無任何契約關係，袁男與出賣商品、服務的淘寶賣家，也無任何連結；所以，其行為並非從事市場的正常「代理收付」業務。且將新台幣轉換後，實質完成台灣地區民眾財產之異地移轉。

法院認為，兩人非法辦理地下匯兌業務，影響國內金融秩序及資金管制，已違反銀行法，衡量犯罪行為對金融秩序所造成的危害，及被告所獲利益多寡，依違反銀行法「非法辦理國內外匯兌業務」罪，判處袁男7年6月徒刑、袁妻4年徒刑，並沒收犯罪所得新台幣331萬餘元。可上訴。（編輯：李錫璋）1130217