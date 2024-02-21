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華航工安意外維修員遭起落架夾死 桃園勞檢勒令停工

2024/2/21 17:07（2/21 17:43 更新）
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中華航空公司54歲徐姓男維修員21日在進行飛機起落架拆除作業時意外遭夾住、傷重不治，事發現場周遭拉起黃色封鎖線進行鑑識調查。（桃園市政府勞動檢查處提供）中央社記者葉臻傳真 113年2月21日
中華航空公司54歲徐姓男維修員21日在進行飛機起落架拆除作業時意外遭夾住、傷重不治，事發現場周遭拉起黃色封鎖線進行鑑識調查。（桃園市政府勞動檢查處提供）中央社記者葉臻傳真 113年2月21日
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（中央社記者葉臻桃園21日電）中華航空公司54歲徐姓男維修員，今天進行起落架拆除作業時被夾住、傷重不治。桃園勞檢處表示，是因拆除作業時現場未確認設備殘壓是否有確實洩壓導致，已勒令停工，將依法究責。

桃園市政府勞動檢查處下午向媒體表示，徐男上午11時20分許在桃園國際機場13號及14號機坪進行編號B18212報廢客機主起落架拆除作業，過程中安全裝置斷裂做動將起落架升起、夾住徐男，一旁作業人員趕緊將殘壓卸除，但徐男在送醫後宣告不治。

桃園勞檢處表示，獲報後立即派員至現場實施勞動檢查，發現事業單位在進行機械設備拆除時，未確認設備殘壓是否有確實洩壓，造成安全裝置斷裂後起落架收起，導致徐男被夾致死。

桃園勞檢處表示，已依違反職業安全衛生設施規則勒令現場停工，並將依法究責。經查，華航已有5年無發生重大職業災害，也經桃園勞檢處實施勞動檢查6次，共計停工1次及裁罰3次，合計裁處新台幣26萬元。（編輯：李錫璋）1130221

#桃園市
#華航
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桃園市政府勞動檢查處21日表示，中華航空徐姓維修人員上午在桃園國際機場機坪進行報廢客機主起落架拆除作業，過程中安全裝置斷裂做動將起落架升起、意外夾住徐男，一旁作業人員雖趕緊將殘壓卸除，但徐男在送醫後仍宣告傷重不治。（桃園市政府勞動檢查處提供）中央社記者葉臻傳真 113年2月21日
桃園市政府勞動檢查處21日表示，中華航空徐姓維修人員上午在桃園國際機場機坪進行報廢客機主起落架拆除作業，過程中安全裝置斷裂做動將起落架升起、意外夾住徐男，一旁作業人員雖趕緊將殘壓卸除，但徐男在送醫後仍宣告傷重不治。（桃園市政府勞動檢查處提供）中央社記者葉臻傳真 113年2月21日
中華航空公司54歲徐姓男維修員21日在進行報廢客機主起落架拆除作業時意外被夾住、傷重不治。桃園勞檢處獲報後立即派員到場勞檢，發現事業單位作業時未確認設備殘壓是否有確實洩壓，造成安全裝置斷裂後起落架收起釀禍，目前已勒令停工，將依法究責。（桃園市政府勞動檢查處提供）中央社記者葉臻傳真 113年2月21日
中華航空公司54歲徐姓男維修員21日在進行報廢客機主起落架拆除作業時意外被夾住、傷重不治。桃園勞檢處獲報後立即派員到場勞檢，發現事業單位作業時未確認設備殘壓是否有確實洩壓，造成安全裝置斷裂後起落架收起釀禍，目前已勒令停工，將依法究責。（桃園市政府勞動檢查處提供）中央社記者葉臻傳真 113年2月21日
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