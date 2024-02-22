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汪小菲遭大S提告毀損債權不起訴 高檢發回續查

2024/2/22 11:44
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（中央社記者謝幸恩台北22日電）商人汪小菲遭前妻徐熙媛聲請強制執行前，涉嫌隱匿4件高價畫作藝術品，被徐熙媛提告毀損債權，北檢認為罪嫌不足而不起訴，徐熙媛聲請再議，高檢署昨天把案件發回北檢續查。

汪小菲與藝人大S徐熙媛於民國110年11月間透過律師發布聯合聲明，表示雙方已決定和平解除10年婚姻關係，並辦理相關手續。

徐熙媛於111年間指控汪小菲未履行離婚協議，自同年3月起不再支付她生活相關費用，因而向台北地方法院聲請強制執行。法院裁准。

台北地檢署不起訴處分指出，徐熙媛不滿汪小菲在其聲請民事強制執行前，把4件高價畫作藝術品搬到汪小菲經營的酒店隱匿，因此提告汪小菲涉嫌毀損債權。

檢察官認為，汪小菲僅是取回私人物品，罪嫌不足，給予汪小菲不起訴處分。徐熙媛認為，北檢不起訴理由有缺漏，向台灣高等檢察署聲請再議。

高檢署收文後，經慎重審查北檢不起訴理由及告訴人聲請再議理由，認為一審偵查有不完備之處，告訴人聲請再議有理由，昨天發回北檢續行偵查。（編輯：李錫璋）1130222

#大S
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#高檢署
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