台東無黨籍縣議員嚴惠美涉賄選 當選無效確定

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）無黨籍台東縣議員嚴惠美111年選舉時，遭最高票落選的對手高美珠提起當選無效之訴，一審判當選無效。嚴惠美上訴，今天經台灣高等法院花蓮分院駁回，當選無效確定。

111年11月間，基層民意代表選舉結果出爐，競選台東縣連任縣議員落敗的高美珠提起當選無效之訴，主張嚴惠美及姐姐嚴亞美111年3月至10月間，陸續交付簡男、連男、森女、陳女現金新台幣1000元至2000元，作為對價約定投票支持嚴惠美，涉犯選罷法投票行賄罪嫌。

一審台東地方法院判決書指出，嚴惠美審理時否認拜票給錢，指稱選舉人名冊於民國111年11月6日製作，她在此之前尚難知悉簡男、森女有無投票權，陳女則顯非有投票權之人，也不能成為當選無效的事由。

台東地方法院去年5月傳喚簡男、森女、連男、陳女4名證人，簡男證述，嚴惠美於111年3月中旬握手拜票，並順勢遞留現金2000元，隨後又走向森女，以同樣手法塞了2張1000元鈔票於森女手中。

連男表示，111年9月間，嚴家姊妹來訪，嚴亞美將現金1000元包在名片上交予他手中，當下還說「小聲一點別人會聽到」。

台東地方法院認定，陳女為無投票權之人，嚴惠美即便交付1000元為對價，並不構成選罷法第99條第1項之投票行賄罪。但嚴惠美對其他3名證人有選罷法第99條第1項所定的賄選行為，判決當選無效。

嚴惠美提起上訴，台灣高等法院花蓮分院今天下午駁回嚴惠美上訴，當選無效確定。

台東選委會表示，是否有最高票落選遞補問題，要等到收到法院判決書後才會討論。（編輯：蕭博文）1130222