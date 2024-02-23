姊不滿身障妹妹顧攤找錯錢 囚禁小窗台害墜樓身亡

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄吳姓女子因不滿身心障礙的胞妹顧攤找錯錢，毒打辱罵還將她關在8樓窗台致墜樓身亡。高雄地院國民法官參審案今天依私行拘禁、拘禁致人於死等罪判9月、9年3月，可上訴。

此件為高雄地方法院今年首件國民法官起訴案，院方今天召開記者會，過程經海選任命6名國民法官和2名備位法官，並在中午於國民法官法庭宣判，依私行拘禁罪判吳女9個月、私行拘禁致死罪判9年3個月徒刑，合併應執行刑部分仍待檢方聲請，全案可上訴。

高雄地院指出，51歲吳女平時和有身心障礙的胞妹平時在菜市場擺攤，但吳女因不滿心智狀況不佳的妹妹偶有找錯錢等情形，常常以髒話口頭辱罵甚至毒打等洩憤。在案發前也曾將妹妹關在8樓窗台，命其好好反省。

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吳女民國111年2月19日在外面喝酒返家後，發現妹妹在客廳，隨即氣得辱罵對方毒打洩憤，接著又要妹妹自己爬上窗台反省，最後反鎖窗台，轉身進房睡覺。

不過，吳女妹妹因困在8層樓高，且僅能蜷縮蹲坐的窗台，為了脫身不慎墜落1樓防火巷，經送醫急救後仍宣告不治，吳女則直到警方上門醒來時才知道噩耗。高雄地檢署偵結後依拘禁致人致死等罪起訴。（編輯：郭諭儒）1130223