嘉市府前機要專員涉貪 判刑7年6月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北27日電）嘉市府前機要專員吳健榮被控收賄。一審判處無罪，二審認為吳男對承辦人有一定實質影響力，改依不違背職務收賄罪判處有期徒刑7年6月，日前最高法院駁回上訴，全案定讞。

一審的嘉義地方法院判決指出，吳健榮時任在嘉義市政府工務處養護工程科技士，負責路面養護工程業務，民國107年3月間退休後，再受任用市府機要專員，督導工務處等單位採購招標業務。

一審判決指出，吳健榮擔任技士及機要專員期間，受得標承攬嘉市府標案的多間營造公司拜託，允諾協助順利履約、請款及免於刁難，涉嫌從中陸續收取業者現金賄賂、咖啡豆及茶葉。

吳健榮與業者等人均否認犯行，嘉義地檢署依貪污治罪條例職務上行為收受賄賂罪起訴吳健榮。

一審認為，吳健榮未參與業者的標案，未於相關文書上簽名，也未實際推動、協助辦案進度，且業者的標案於辦理、驗收、請款的過程中，沒有發生問題。

一審認定，不足以認定吳健榮的職務權限能影響承辦人或有利於業者，也難以認定業者交付的財物與吳健榮的行為有對價關係，全案證據不足，判決吳健榮等人無罪。

案經檢方上訴，二審由台灣高等法院台南高分院審理。二審認為，吳健榮與標案承辦人為師徒關係，具有一定影響力，且承辦人向吳健榮詢問業務時，吳健榮就標案的回答與職務有關連性。

二審認為，依據最高法院刑事大法庭去年做出的裁定，吳健榮受託於辦公室外關說並發揮職務影響力，形式上具公務活動性質，已符合貪污罪的職務上行為。

此外，業者辯稱餽贈的財物為一般人情世故交流，但從吳健榮與業者間的訊息內容、時間，均於業者承攬標案期間，且具有原因與目的間的對價關係。

二審認定，吳健榮涉犯3個收賄罪，事證明確，應執行有期徒刑7年6月，褫奪公權5年。吳健榮不服判決，上訴三審，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：黃世雅）1130227