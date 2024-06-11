嘉市府前機要專員涉貪 聲請再審遭駁發監執行

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（中央社記者黃國芳嘉義市11日電）嘉市府前機要專員吳健榮被控收賄，被判7年6月定讞，原應4月初發監，吳健榮提診斷證明書申請延期入監獲准，並聲請再審暨停止刑罰執行日前遭駁回，於今天發監執行。

嘉義地檢署表示，吳健榮遭判刑定讞，原定於4月3日發監，當天至嘉義地檢署執行科報到後，提出因罹癌須進行化療療程的診斷證明書，並申請延期入監，經執行檢察官綜合考量後，改期於今天上午發監。

吳健榮日前並透過律師對於高等法院台南分院的確定判決，聲請再審及停止刑罰執行，台南高分院於5月31日裁定均駁回。

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吳健榮被控自民國105年起藉由負責路面整修工程機會，涉嫌收受廠商現金、茶葉等賄賂，還與業者約在市府附近交付賄款，檢方109年依貪污治罪條例起訴；一審依業者交付的財物與吳健榮的行為沒有辦法認定有對價關係，宣判無罪；檢方提上訴。

二審認為，吳男對承辦人有一定實質影響力，改依不違背職務收賄罪判處有期徒刑7年6個月，最高法院今年2月間駁回上訴，全案定讞。（編輯：陳仁華）1130611