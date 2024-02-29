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台北律師公會前會計 另案涉侵吞公款再遭起訴

2024/2/29 10:25
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（中央社記者劉世怡台北29日電）台北律師公會前會計李姓女子涉嫌在職期間侵吞鉅額公款，二審法院已判刑7年；台北地檢署另查出，她在民國98年至101年間也侵吞鉅款，今天偵查終結，依業務侵占等罪起訴。

檢方調查，李女原任職於台北律師公會秘書處擔任會計人員，她涉嫌利用職務上經手北律金融帳戶款項調撥之便，侵吞經手款項，並竄改帳簿資料以掩飾犯行。

台北律師公會理監事於109年8月間就任，同年12月25日察知李女涉嫌侵吞款項後，委請會計師進行內部調查後，110年1月13日解僱李女，同時提出刑事告訴並進行假扣押。李女繳回部分侵占的新台幣640萬元。

台北地檢署偵辦後，之前已就李女於102年度至109年度涉案部分，多次依業務侵占等罪起訴，累計侵占金額約6000萬元。一審判李女4年徒刑，二審今年1月初加重改判李女7年徒刑，經上訴，由最高法院審理中。

另一方面，檢方查出李女以相同手法，在98年度至101年度，也涉嫌侵吞款項近3000萬元，今天依業務侵占等罪起訴。（編輯：張銘坤）1130229

#台北市
#台北地檢署
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