三重工地鄰損確認安全住戶返家 晚間開會談賠償

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市三重區福隆路工地鄰損案，市府今天表示，經專業技師公會鑑定後，確認安全無虞。除住戶今天可回家，並解除交通管制，市府協助住戶今晚開會，與建商協調賠償事宜。

三重區福隆路「玖長匯比壽」建案工地開挖地下室，27日下午因連續壁破洞造成滲水及附近建物傾斜，經緊急灌水及撤離安置大樓住戶。為了安全考量，共撤離安置26戶83人。

市長侯友宜今天主持市政會議時聽取輿情分析、以及會後接受聯訪時表示，經過3大專業技師團體檢驗後，住戶建築安全無虞，今天住戶陸續返家。

媒體詢問住戶擔心的安全問題，是否需要住戶建物結構補強；侯友宜表示，除技師鑑定外，也會在停工期間持續觀測，確認安全後才會准許復工。他感謝災後各單位通力合作，以民眾安全為最大考量。交通管制也在今天上午10時解除管制。

新北市三重區福隆路一處工地27日開挖地下室時，疑連續壁破洞造成滲水，導致附近建物傾斜，27日晚間緊急灌水及撤離住戶，28日上午事故現場周圍拉起封鎖線。中央社記者趙世勳攝 113年2月28日

侯友宜說，今天晚上舉行權益說明會，協助所有受損的住戶向建商索取應有的賠償。說明會除了工務局還加入法制局的單一窗口，將說明索賠程序、建商責任、法律程序。

工務局表示，經過土木技師、結構工程技師及建築師等3大公會專業鑑定後，確認受災戶建築傾斜情形已穩定，整體判讀沒有結構性危險。

工務局說，安排住戶今天上午在土木技師等專業人員陪同返家查看災損情形並拿生活必需品。市府將在今晚7時於三重區公所，邀所有住戶召開專案小組會議。（編輯：李錫璋）1130229

三重工地鄰損案住戶拖行李返家 憂建物未來耐震度

（中央社記者高華謙新北29日電）新北市三重區福隆路工地鄰損案，今天一早陸續有居民拖行李箱返家，店家也開門整理，並指仍擔心未來地震影響建築結構安全。

三重區福隆路「玖長匯比壽」建案工地開挖地下室，27日下午因連續壁破洞造成滲水及附近建物傾斜，為了安全考量，共撤離安置26戶83人。經土木、結構工程技師公會及建築師公會等專業人員鑑定評估後，確認工地狀況穩定，同意今天上午起讓住戶返家，晚間7時也將舉行住戶安置說明會。

在仁政街一樓開麵店多年的黃小姐表示，這段時間沒做生意有些損失，能回來還是最好，不過她看店內靠近傾斜那側的牆壁磁磚有小裂縫、也有磁磚剝落，還是會擔心未來地震是否會影響到建物結構安全。

一早就拖著行李箱返家的居民陳先生表示，家裡目前看起來沒什麼狀況，現在回去住應沒問題，但傾斜部分要跟政府要數據，晚上會參加說明會，與所有住戶一起討論求償事宜。

新北市土木技師公會理事長賴建宏表示，一般來說，建物受損修復，會以回到建物原來狀況為原則。目前尚未完全恢復到原狀，不過經專業判定是可以居住使用。

賴建宏說，至於有些傾斜較大部分，可能還需要調出原本建物結構資料，建商與住戶未來也要花時間討論與協商，回復到原本狀況一定需要時間。

新北市政府消防局副局長陳崇岳在現場接受媒體聯訪時表示，昨天晚間8時到9時針對維生管線瓦斯與水部分，已完成仁政街8戶與福隆路10戶，剩餘福隆路10戶，將持續由瓦斯公司與自來水公司配合處理。

陳崇岳表示，今天晚間7時在三重區公所10樓會有住戶權益說明會，包括消保官、法制局與律師等都會出席，社會局與公所也會配合關懷，至於建商在第一階段尚不參加。（編輯：張銘坤）1130229