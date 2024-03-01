高雄李長榮化工1工人困油槽 勒令停工持續搜救
2024/3/1 18:34（3/1 19:18 更新）
（中央社記者林巧璉高雄1日電）高雄李長榮化學工廠今天下午2時30分發生工安意外，吳姓工人受困油槽中，警消持續搜救。勞工局勞檢後初步研判，現場未採取擋樁、護網等必要設施，已勒令現場停工，最高可罰30萬元。
高雄市消防局發布訊息指出，5名工人清洗油槽，因槽內油漬掉落提前出來，經清點少了吳姓工人；現場為侷限空間，油泥塊掉落壓住受困者，作業困難搶救人員由人孔分梯次進入搶救中。
高雄市勞工局勞動檢查處表示，前鎮區化工廠儲槽內部發生坍塌，經勞檢初步調查，研判雇主使勞工從事槽內煤焦油塊清除作業時，未採取擋樁、護網等必要設施，因槽壁的煤焦油塊突然崩落而肇災。雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定。
高雄市政府警察局前鎮分局指出，前鎮區國華二街李長榮化學工廠下午2時許發生意外，初步了解為5名工人前往廠內清洗油槽，上午8時上工後，預計下午4時30分離開。因槽內油漬掉落坍方，工人提早從裡面爬出來，結果清點少了48歲吳男，研判仍受困槽內。
勞工局呼籲對於搬運、堆放或處置物料等作業，為防止倒塌、崩塌或掉落，應採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施，以預防災害發生，維護勞工作業安全。（編輯：謝雅竹）1130301
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