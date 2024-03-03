女山友墜崖魂斷阿里山白雪村 警消輪流背負助返家

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣3日電）新北三峽登山社一行25人日前到嘉義阿里山鄉塔塔加往白雪村登山露營，66歲林姓女子跌落深約50公尺邊坡疑死亡，警方獲報與消防隊前往救援，昨天尋獲遺體，眾人輪流背負下山助返家。

警方指出，1日下午4時許接獲119轉報山域搜救案件，稱三峽登山社一行25人前往嘉義縣阿里山鄉塔塔加往白雪村登山露營，有人跌落邊坡疑似死亡，請求警消協助。

警方立即與阿里山消防隊擬訂搜尋計畫，經消防隊聯繫報案人表示，66歲新北市林姓女子疑已死亡，因山區當時下雨及起濃霧，經消防隊評估不適合進行搜救，且經家屬同意隔日清晨天氣好轉再前往搜尋。

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由阿里山派出所、阿里山消防分隊及工作站組成的救難隊伍2日凌晨4時由阿里山消防分隊集合出發，上午7時30分抵達墜落地點，消防隊員確認林女已無生命跡象，於8時35分以繩索將林女遺體拉上步道，眾人輪流背負搬運，於11時10分到達登山口，由救護車送往殯儀館。

竹崎分局長陳勇誌表示，近日玉山等高海拔山區登山遊客眾多，登山客因不熟悉登山路徑或裝備不齊全，常有受傷或迷途情事發生，呼籲攀登高山須做好充足準備並請專業嚮導帶路，以免憾事發生。（編輯：陳仁華）1130303