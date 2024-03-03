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八堵所設石墩護警 謝國樑提醒正濱所設阻絕設備

2024/3/3 12:08（3/3 12:36 更新）
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基隆市警局第三分局八堵分駐所日前遭人駕車衝撞，造成員警1死1傷，為防範類似事件重演，警局已在門口設置防撞石墩作為阻絕設備，基隆市長謝國樑（前右2）3日特別前往慰問員警，並對此表示肯定。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年3月3日
基隆市警局第三分局八堵分駐所日前遭人駕車衝撞，造成員警1死1傷，為防範類似事件重演，警局已在門口設置防撞石墩作為阻絕設備，基隆市長謝國樑（前右2）3日特別前往慰問員警，並對此表示肯定。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年3月3日
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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）八堵分駐所日前遭人駕車衝撞，造成員警1死1傷，基隆市長謝國樑今天指示警方要加強廳舍安全設施，避免悲劇重演，並提醒正濱派出所有類似地形，請警察局要設置阻絕設備。

簡姓男子2月29日駕駛偷來的小貨車衝入基隆市警局第三分局八堵分駐所，造成員警蘇昱鴻送醫後不治、廖姓女警受傷，謝國樑當晚獲報後趕到醫院探視，對於員警傷亡表示遺憾與不捨，並指示警察局長翁群能務必要全力協助家屬後續相關撫卹事宜。

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謝國樑上午在翁群能陪同下，前往八堵分駐所向所長鄧毓薰及所有員警表達慰問及關心，希望員警們的士氣不要因此受到影響，並表示當晚在場的廖姓女警雖然只有受到外傷，但目睹經過仍可能造成心理陰影，請警局務必加強對廖姓員警心理諮商輔導。

此外，為防範類似事件重演，警察局已在八堵分駐所門口設置防撞石墩作為阻絕設備，謝國樑對此表示肯定，但也指示要以彩繪方式美化，並提醒第二分局正濱派出所也有類似地形，請警察局要設置阻絕設備。（編輯：方沛清）1130303

#翁群能
#謝國樑
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