貨車衝撞釀1警亡 警署通令各警局強化安全防護

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）基隆市警察局第三分局八堵分駐所昨晚突遭1輛小貨車衝撞，造成24歲蘇姓男警傷重不治。警政署今天說，已通令全國警局強化駐地安全防護，署長黃明昭也指示從優撫卹和協助治喪。

34歲簡姓男子昨晚10時許突然駕駛1輛小貨車衝入八堵分駐所，撞破大門後高速撞上值班台，造成2警受傷，其中蘇姓男警傷重命危送醫搶救仍不治，棄車逃逸的簡男則在暖暖平交道遭台鐵區間車撞擊身亡。

警政署今天凌晨發布新聞稿表示，黃明昭獲悉此事後，第一時間就趕赴基隆長庚醫院探視、慰問受傷員警及家屬，其中蘇姓男警經搶救仍宣告不治，黃明昭深感哀慟與不捨，除立即指示基隆市警察局全力協助家屬治喪外，也將從優爭取撫卹。

黃明昭要求，基隆市警局要儘速釐清犯案動機，並譴責犯嫌罪大惡極、不可原諒。

他現場接受媒體聯訪時表示，初步瞭解犯嫌有吸毒情形和就醫紀錄，會幻聽、幻覺和攻擊他人，雖曾被告發收罰單，但事隔久遠應可排除。

警政署表示，案發後已即時通令全國各警察機關強化各駐地安全防護，執勤員警要提高警覺，隨時注意駐地內、外狀況以為應變。

另外，也責請基隆市警察局長翁群能整合團隊力量，務必於最短時間內釐清案情及犯案動機，以安定民心。（編輯：楊昭彥）1130301