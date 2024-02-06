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警政署長慰勞中市警局 探視汐止殺警案倖存警員

2024/2/6 21:37（2/6 21:46 更新）
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內政部警政署長黃明昭（右2）6日晚間訪視台中市警察局第四分局，除激勵員警士氣，也再次探視目前在分局任職的汐止殺警案倖存警員張大皞（左2）。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月6日
內政部警政署長黃明昭（右2）6日晚間訪視台中市警察局第四分局，除激勵員警士氣，也再次探視目前在分局任職的汐止殺警案倖存警員張大皞（左2）。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月6日
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）內政部警政署長黃明昭今晚到台中市警察局第四分局，激勵員警士氣，並再次探視目前在第四分局任職的汐止殺警案倖存警員張大皞，而張大皞已著手規劃未來退休生活。

農曆春節即將到來，黃明昭晚間由台中市警察局長李文章、第四分局長李建興陪同致贈慰勉金，希望藉此行激勵員警士氣，傾聽員警心聲。

由於台中市警察局日前才發生1名所長身亡案，四分局表示，黃明昭特別重視員警身心健康，鼓勵勤餘多從事有益身心健康活動、培養個人興趣及健康生活觀念，適時宣洩工作壓力，才能常保服務熱忱和健康。

2005年4月10日發生汐止殺警案，凶嫌王柏忠、王柏英兄弟因積欠房貸及失業，計畫殺警奪槍後搶劫銀行，造成當時擔任台北縣政府警察局汐止分局警員洪重男不幸殉職、張大皞身受重傷。

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張大皞目前已調內勤承辦交通業務多年，黃明昭去年就曾來探視，時隔1年今晚再度前來，讓張大皞心存感激，對於已逾25年的從警生涯，張大皞已著手規劃未來退休生活。

李建興表示，今年加強重要節日安全維護工作期間，警察一肩扛起地方治安及交通順暢的重責大任，黃明昭的親臨訪視，凝聚員警的向心力，就是最大鼓舞，新的一年將全力做好維護治安工作並以民眾福祉為最大努力目標，將警政工作做到盡善盡美。（編輯：郭諭儒）1130206

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