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歲末年終防制酒駕 警醫協攜手宣示全面打擊

2024/1/31 16:39（1/31 17:46 更新）
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農曆春節將至，為積極防制酒駕，警政署31日攜手台灣酒駕防制社會關懷協會等多個單位共同宣示全面打擊酒駕決心，呼籲全民共同響應。中央社記者黃麗芸攝 113年1月31日
農曆春節將至，為積極防制酒駕，警政署31日攜手台灣酒駕防制社會關懷協會等多個單位共同宣示全面打擊酒駕決心，呼籲全民共同響應。中央社記者黃麗芸攝 113年1月31日
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（中央社記者黃麗芸台北31日電）農曆年節將至，為積極防制酒駕，警政署今天攜手台灣酒駕防制社會關懷協會等多個單位，共同宣示全面打擊酒駕，且統計近9年酒駕交通事故減逾5成，顯見成效，呼籲全民共同響應。

內政部警政署、酒駕防制社會關懷協會下午共同舉辦「打擊酒駕 平安回家-警、醫共同防制酒駕」年度宣導記者會，包括警政署長黃明昭、酒駕防制社會關懷協會理事長許以霖，以及衛福部、交通部、法務部和多家醫院代表都共襄盛舉。

現場活動首先播放酒駕防制成果宣導影片，許多酒駕車禍狀況和警方取締實例都歷歷在目。

黃明昭隨後致詞表示，公協部門共同防制酒駕，這場記者會別具意義，並指酒駕猶如馬路上的不定時炸彈，現在正值歲末年初尾牙活動正多時期，透過各界攜手展現遏止酒駕決心，警方嚴格取締也刻不容緩。

他指出，根據警政署統計資料顯示，去年酒駕共舉發5萬9854件、酒駕移送法辦3萬3439件、酒駕查扣車輛牌照為2萬7107件，針對酒駕處罰同車乘客也舉發3176件，為全國警察強力執法成果。

另外，統計去年1至10月酒駕交通事故6675件、造成217人死亡、8457人受傷，與103年（交通部首度開始公布道安數據）相比，交通事故減少7147件（-51.71%）、死亡人數減少317人（-59.36%）、受傷人數減少9106人（-51.84%），可見防制酒駕已有顯著成效。

衛福部心理健康司長陳亮妤也說，近10年防制酒駕有成，但這些殞落生命1個都不應該發生，衛福部未來將克盡本分協助防治酒駕，並積極大力推動酒癮治療。

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隨後，許以霖表示，自己就讀大學時就曾被酒駕者撞過，躺了1個暑假後幸無大礙，但許多受害者卻因此留下不可磨滅的傷害，希望透過跨部會合作、3箭齊發，用力抓、找出累犯和向下扎根，以減少酒駕悲劇發生。

為肯定員警執勤辛勞並鼓舞士氣，黃明昭會中也特別表揚去年防制酒駕工作督導考核績優單位，並頒發獎勵金予以鼓勵，活動最後也手持標語齊呼「打擊酒駕、全面啟動、拒絕酒駕、平安回家」，呼籲全民響應拒絕酒駕。（編輯：張銘坤）1130131

#黃明昭
#警政署長
#許以霖
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