基隆警蘇昱鴻遭撞殉職 醫嘆腹腔出血傷重救不回

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）簡姓男子昨晚駕小貨車衝入基隆市警局八堵分駐所，員警蘇昱鴻閃避不及遭撞死，蘇昱鴻到院時已無生命徵象，腹腔內有積液，醫師研判可能有內出血，但已完全沒有機會做詳細檢查。

基隆長庚醫院急診醫學科主任吳俊毅今天表示，蘇昱鴻到院時已失去呼吸、心跳，身體及四肢有多處擦挫傷、撕裂傷，急救40分鐘仍未恢復自主性循環。

吳俊毅說，在做超音波檢查時，發現蘇昱鴻腹腔內有積液，因此可能有內出血，由於傷勢嚴重，完全沒有機會做任何檢查，確切傷勢及死因待法醫相驗釐清；廖姓女警肢體及頭部擦傷，經檢查、換藥後已出院。

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警方表示，因公身亡員警蘇昱鴻（24歲）為警專40期，去年10月畢業分發至基隆市第三警分局，平日工作認真，與同事相處融洽，經常主動協助同事，是八堵分駐所公認最認真的員警。

警方指出，34歲簡男昨晚9時許在新北市貢寮區竊取小貨車後，行駛至暖暖交流道，沿途橫衝直撞，昨晚10時許，涉蓄意駕車衝撞基隆市警察局第三分局八堵分駐所值班台，造成蘇昱鴻及廖姓女警受傷後，簡男下車徒步逃到暖暖平交道鐵道，遭火車撞擊當場死亡，警方將持續偵查，釐清犯案動機。（編輯：戴光育）1130301