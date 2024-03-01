貨車衝撞八堵分駐所釀1警亡 林右昌：全力協助撫卹

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（中央社記者陳俊華台北1日電）基隆市警察局第三分局八堵分駐所昨晚突遭一輛小貨車衝撞，造成24歲蘇姓男警傷重不治。內政部長林右昌今天說，相關家屬、警察人員的撫卹工作，都會全力給予協助。

一輛小貨車昨天晚間10時1分突然衝入基隆市警察局第三分局八堵分駐所，撞破大門後高速撞上值班台，造成2名警員受傷，24歲蘇姓警員傷勢嚴重，送抵基隆長庚醫院時已失去生命徵象，經搶救後仍回天乏術，24歲廖姓女警左腿、右額頭受到擦傷。

立法院會今天進行施政總質詢，邀行政院長陳建仁率內閣官員列席備詢。林右昌會前受訪時表示，昨天基隆八堵派出所發生憾事，第一時間警政署長就向他回報；相關家屬、警察人員的撫卹工作，都會全力給予協助。

另外，林右昌昨天舉行記者會，說明內政部「虛坪改革」方案。林右昌說，主要會從兩部分下手，第一是車道公設的計算與登記，第二是免計容積方面，約可降低公設比5%到10%，但要看基地面積大小與形狀，希望能回應民眾的期待。

林右昌表示，會盡快跟相關業者、消保團體，以及中央跟地方機關就細節做最後確認；業者有些擔心的部分，在研議過程也充分考量，包括總建築面積不變、免計容積比例也不變。改革是大家的期待，但也會兼顧社會、業者所能接受的程度，提出最大公約數後再進行修法。

媒體報導，基隆市長謝國樑昨天拜會立法院長韓國瑜，會中提到東岸商場（NET案），韓國瑜會中說「你被圍攻了，加油 」，並鼓勵謝國樑堅持下去，捍衛市民財產。林右昌說，「院長的話，我們都尊重」。（編輯：趙蔚蘭）1130301