未成年男女騎車雙載與闖紅燈車碰撞 1死1傷

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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園觀音日前發生1死1傷車禍，警方今天表示，17歲呂姓少年無照騎車載17歲葉姓少女，與闖紅燈的包姓男子轎車發生碰撞，少年送醫不治，包男酒測值0.11毫克，肇責由警釐清中。

桃園市警察局交通警察大隊大園分隊分隊長江政諺接受媒體聯訪表示，17歲呂姓少年2月27日下午1時許，騎機車載著17歲葉姓少女沿由觀音區直行往新屋區，行經路口時與一輛闖紅燈的自小客車碰撞，呂男遭撞重摔在地，送醫急救仍宣告不治，後座少女急救後無生命危險。

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江政諺指出，警方到場處理對自小客車駕駛43歲包男實施酒測，酒測值為0.11毫克，未達酒駕標準，全案已報請檢察官相驗，至於詳細肇事原因有待調查釐清。

桃園市義消總隊平鎮中隊復旦分隊員黃章珷，當時正好下班經過該路段，立即掉頭至事故現場協助指揮交通，直到交通員警到達現場，隨後再協助救治患者送醫，讓傷者的傷害減至最低，事後也獲得消防人員與傷患家屬讚許。（編輯：李錫璋）1130303