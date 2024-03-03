更多編輯台推薦新聞：
秋廣優人英雄訪問跳針答「我愛台灣」圈粉 被爆守備看啦啦隊恍神
運動

秋廣優人英雄訪問跳針答「我愛台灣」圈粉 被爆守備看啦啦隊恍神

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史
運動

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景
國際

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景

「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿法國獲獎 作者為台灣民主驕傲
文化

「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿法國獲獎 作者為台灣民主驕傲

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

迪化污水廠工安意外 北市勞檢處開罰、部分停工

2024/3/3 16:32（3/3 16:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市迪化污水處理廠3日發生委託廠商員工跌落沉澱池意外，台北市消防局獲報立即出動機具抽取污泥進行搜救。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年3月3日
台北市迪化污水處理廠3日發生委託廠商員工跌落沉澱池意外，台北市消防局獲報立即出動機具抽取污泥進行搜救。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年3月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北市迪化污水處理廠今天上午發生工安意外，1名委外廠商員工跌入沉澱池內，目前仍在搶救中。台北市勞檢處已要求現場違規部分停工，將開罰新台幣3萬元至30萬元。

警消上午11時許獲報，迪化污水廠1名委外廠商員工跌落沉澱池中，立即派員搜救；迪化廠同時將排水系統開至最大，並架設抽水機以降低水位，以利救援行動。

台北市勞動檢查處派員實施勞檢後表示，跌落員工屬迪化廠委外廠商，當時在清潔沉澱池溢出的水沫，因此開啟浮渣收集蓋板，不慎滑落池內。

勞檢處指出，沉澱池深約10公尺，雇主卻沒有讓勞工使用安全帶等防止墜落設施，導致勞工遭受危險，違反「職業安全衛生法第6條」第1項及「職業安全衛生設施規則」第224條第2項規定，將處3萬元到30萬元罰鍰。

此外，勞檢處表示，已要求事故發生的沈澱池停工，等復工計畫送勞檢處審查合格後，才准復工。

台北市工務局衛生下水道工程處表示，廠商將全面檢討相關安全設施、人員裝備與作業流程，衛工處也會徹底檢討此次意外發生原因並改善，以防止類似事件再次發生。（編輯：方沛清）1130303

#台北市勞檢處
延伸閱讀
北市捷運站旁工安意外 車輛吊臂迴轉撞破公車車窗北市工地吊臂撞破公車窗 勞檢處：最高可罰30萬元捷運信義東延段工人墜落重傷 北市開罰部分停工
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.201