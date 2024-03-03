迪化污水廠工安意外 北市勞檢處開罰、部分停工

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北市迪化污水處理廠今天上午發生工安意外，1名委外廠商員工跌入沉澱池內，目前仍在搶救中。台北市勞檢處已要求現場違規部分停工，將開罰新台幣3萬元至30萬元。

警消上午11時許獲報，迪化污水廠1名委外廠商員工跌落沉澱池中，立即派員搜救；迪化廠同時將排水系統開至最大，並架設抽水機以降低水位，以利救援行動。

台北市勞動檢查處派員實施勞檢後表示，跌落員工屬迪化廠委外廠商，當時在清潔沉澱池溢出的水沫，因此開啟浮渣收集蓋板，不慎滑落池內。

勞檢處指出，沉澱池深約10公尺，雇主卻沒有讓勞工使用安全帶等防止墜落設施，導致勞工遭受危險，違反「職業安全衛生法第6條」第1項及「職業安全衛生設施規則」第224條第2項規定，將處3萬元到30萬元罰鍰。

此外，勞檢處表示，已要求事故發生的沈澱池停工，等復工計畫送勞檢處審查合格後，才准復工。

台北市工務局衛生下水道工程處表示，廠商將全面檢討相關安全設施、人員裝備與作業流程，衛工處也會徹底檢討此次意外發生原因並改善，以防止類似事件再次發生。（編輯：方沛清）1130303