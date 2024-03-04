前北市水利處人員涉貪浮報修繕費 一審判8年6月

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（中央社記者劉世怡台北4日電）台北市工務局水利處方姓前副工程司，任內涉包庇合資營造公司不實履約、浮報修繕費等，遭檢方起訴。台北地院日前依貪污罪判處8年6月徒刑、偽文罪判刑8月得易科罰金。可上訴。

一審台北地方法院判決指出，方男原為水利處河川管理科高灘地機電管理站副工程司，負責台北市所屬河濱公園相關水電預約維護、疏散門維護保養等工作。葛姓男子原為方男同事，民國106年間退休後，與方男合資成立營造公司，招攬疏散門相關維修工程。

判決指出，台北市水利處於民國110年間辦理河濱公園疏散門等設施預約維護工程招標案，方男與葛男的營造公司得標，卻未依規定聘僱合格管理人員，方男依葛男請求，向他人租用品管人員牌照，辦理估驗計價及竣工，取得工程款項，並獲得免支出品管人員人事費用的利益新台幣1萬多元。

判決指出，水利處於110年8、9月間辦理12項疏散門的變更設計工程時，方男與葛男製造3家廠商參與議價的假象，為使合資的營造公司取得工程，偽造另2家公司報價單，損害機關辦理採購的合法性。

判決指出，方男於110年間利用疏散門維護保養機會，將膠球塞入美橋河濱公園的疏散門發電機，以製造發電機完全無法發動假象，以其合資營造公司浮報修繕費用，詐得工程款9萬多元。

此外，方男與葛男合資的營造公司於111年間得標案件，未依規定聘雇符合資格技術人員，以確保水汛期間防汛運作安全，反而提報10名不實技術人員名單，損害台北市水利處的發電機維護案履約管理，同時也未為10名勞工投保及職安訓練。

另一方面，方男的胞兄與他人有債務糾紛，方男為了替胞兄脫產，涉嫌以「假買賣、真贈與」的方式，將胞兄名下土地過戶到自己的名下，並製作不實的買賣土地契約，製造假金流等，獲免課贈與稅、土地增值稅。

台北地院審理期間，方男部分認罪，部分否認犯行，葛男、方男胞兄坦認犯行又深表悔意，葛男已將犯罪所得全數繳回。

台北地方法院日前依貪污罪及偽造文書罪，判方男8年6月及8月徒刑（得易科罰金）；葛男判刑2年，緩刑5年，6月徒刑（得易科罰金）；方男胞兄拘役50天，得易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。（編輯：方沛清）1130304