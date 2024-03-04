對車輛開槍又到臉書嗆聲 男子遭判7年6個月

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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）江男和網路直播主發生糾紛，找友人簡男、黃男一起和對方談判，簡男持手槍對著直播主的自小客車開槍，又到直播主的臉書專頁嗆聲指槍是他開的，彰化地院今判簡男徒刑7年6個月。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，江男和1名網路直播主發生糾紛，相約在彰化市南瑤宮談判，江男找來友人簡男、黃男等人同行，開車攔下直播主及其友人的自小客車，持手槍對自小客車連開數槍。

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簡男對自小客車開槍後，又到直播主的臉書（FACEBOOK）粉絲專頁嗆聲，說明自己就是對著自小客車開槍的人，直播主的友人因此報案，簡男、江男等人遭檢警逮捕起訴。

地院法官審理此案，簡男否認持有手槍及子彈，也說沒對直播主等人的自小客車開槍，反而說有看到江男開槍。法官認為，簡男為挺友人江男恣意在路上公然開槍，對告訴人生命、身體及財產造成危害，又否認犯行，飾詞狡辯，浪費司法資源，態度不佳，涉犯殺人未遂等罪，判處有期徒刑7年6個月，至於江男、黃男等人則判無罪，全案仍可上訴。（編輯：黃世雅）1130304