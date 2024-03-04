虎尾自小客車疑爆衝撞 釀1死、2輕傷

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（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）雲林縣消防局今天傍晚近6時許接獲民眾報案，虎尾鎮林森路一段和民生路口疑自小客車暴衝車禍，多輛機車受到波及，釀1人重傷搶救不治、2人輕傷送醫治療，車禍原因待釐清。

雲林縣消防局指出，近6時許接獲民眾報案，虎尾鎮林森路一段和民生路口發生車禍，有多人受傷，派遣器材車1部及救護車3部，消防人員8名，前往救援。

救護人員趕抵現場，現場飄散濃濃的汽油味，多輛機車受波及，零件散落，1名年約60歲的機車男騎士OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送往若瑟醫院搶救，搶救不治，另1名行人呂姓女子（46歲）肢體擦傷、坐在機車上的邱姓男子（20歲）肢體擦傷，2人送雲林基督教醫院救治。

附近的居民指出，事情發生在下班尖峰時間，只聽到連續的碰撞聲後，就看到機車如骨牌一樣傾倒，有人受傷。

警方表示，自小客車賴姓駕駛從林森路一段360巷西向東，不明原因突然暴衝，先撞路邊的機車和路人，接著衝撞到對向的麵包店及多輛機車後才停止。

警方說，戴姓男駕駛酒測值為0，車禍確切原因待釐清。（編輯：黃世雅）1130304