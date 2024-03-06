營區內用手機賭博還拉會員抽佣 現役軍人遭判刑

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹空軍基地現役軍人莊東綺在營區以手機上賭博網站，甚至招募其他軍人成為會員，還抽佣金，新竹地方法院認為，莊東綺犯圖利聚眾賭博罪，判處有期徒刑2個月。

判決書指出，111年駐地於新竹空軍基地的現役軍人莊東綺，透過介紹會員賺取介紹費，以每介紹1名可獲得新台幣1000元代價，邀集詹姓軍人及2名林姓軍人申辦某賭博網站的會員，因而獲利3000元。

判決書表示，莊東綺與邀集的3名軍人在加入網站成為會員後，多次於營區內用手機登陸連結某賭博網站，進行簽賭等博弈項目，與網站經營者對賭、計算輸贏。

判決書說，另有1名施姓軍人在取得某賭博網站的代理權限後，提供帳號與密碼給莊東綺登入賭博網站，施姓軍人則從中抽佣金，佣金費是莊東綺下賭金額的2成。

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法官審酌，上述5人犯行時為現役軍人，竟聚眾賭博有害國軍形象，助長投機風氣及僥倖心理，危害社會善良風俗及正常經濟活動，所為實有不該。

法官指出，莊東綺犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑2個月；詹姓軍人與其中1名林姓軍人犯以網際網路賭博財物罪，處罰金1萬元；另一名林姓軍人則犯陸海空軍刑法在營區賭博罪處拘役20日。施姓軍人則犯共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑2個月。可上訴。（編輯：李錫璋）1130306