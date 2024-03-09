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議員許淑華收恐嚇信 警初判與恐嚇立委案同犯嫌

2024/3/9 16:43（3/9 16:51 更新）
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（中央社記者劉建邦台北9日電）多名立委日前收到恐嚇信，台北市議員許淑華也收到同樣類型的恐嚇信，報警處理。北市警方今天表示，初步研判為同手法且不排除同一人所為，將持續偵辦調查。

民進黨台北市議員許淑華在臉書Facebook表示，收到假冒「陳其邁」名義恐嚇勒索信件，已向警方報案，並貼出恐嚇信內容，指示明天匯款4000萬元，否則將引爆已安裝的炸彈。

台北市警方指出，已接獲報案，從恐嚇信署名及內容分析，初步研判應與恐嚇立委的手法雷同，且不排除為同一人所為，將持續偵辦調查。

針對多名立委近期接獲恐嚇信，刑事局昨天發布新聞資料表示，經與各轄區警察局組專案小組，調閱與分析嫌犯使用電子郵件、社群帳號及網站紀錄等資料，並依其犯罪手法及用語習慣，確認近期多起網路恐嚇案均是同一人所為。

刑事局指出，已掌握嫌犯位於中國陝西省西安市，並透過網路連線至境外跳板主機，跨境犯案意圖製造台灣社會動盪不安，會透過兩岸合作共同打擊犯罪聯繫機制，洽陸方協助偵辦。（編輯：方沛清）1130309

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