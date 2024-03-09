立委收恐嚇信 林右昌：IP來自中國循管道協作查緝

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（中央社記者郭建伸台北9日電）朝野立委陸續收到炸彈恐嚇信件，內政部長林右昌表示，目前查起來都在境外，也有查到IP位置於中國境內，必須跨國協作之外，也透過管道向中國尋求協助，警方會全力與國際合作，逮捕查緝傳送恐嚇信件嫌犯。

林右昌今天出席第11屆台灣景觀大獎頒獎典禮，並於會前接受媒體訪問。談及陸續有立委收到炸彈恐嚇信件，林右昌表示，台灣是民主法治國家，政府不容許任何人恐嚇威脅國會議員，因此第一時間他要求警政署強化對國會議員人身安全。

林右昌指出，針對報案案件，目前查起來都在境外，分別在不同國家，也有查到IP位置於中國境內，由於都在境外，必須跨國協作之外，也透過管道向中國尋求協助，警方會全力與國際合作，逮捕查緝傳送恐嚇信件嫌犯，若有最新訊息，將由刑事警察局對外報告。

至於內政部反詐宣傳雲端資料夾內有民眾黨主席柯文哲競選音檔，林右昌表示，非常謝謝立委提供訊息，事情起因是刑事局建構一個開放的雲端硬碟，並提供連結給各單位下載內容，但後來嘉義之音電台人員不小心上傳柯文哲委託的音檔，因此造成誤會，相關的雲端硬碟和資料夾都已刪除下架，沒有資安問題。

媒體詢問如何看待基隆市東岸商場經營權爭議延燒，民團「山海公民拆樑行動」展開罷免基隆市長謝國樑行動。林右昌說，東岸商場過去髒亂是基隆之恥，在他擔任基隆市長期間，運用促參方式吸引民間投資，不僅成為基隆之光，還得到國家建築獎項。

林右昌指出，這本來是單純的民間參與公共建設案，但現在變成政治攻防焦點，非基隆人樂見；尊重民團發起罷免案，但他是基隆人，基隆市長被發動罷免並不光榮，城市應在穩健方向上進步發展，才是市民期待。

林右昌表示，謝國樑上任1年多，市民期待兌現政見，這是民主社會的共識，也是政治人物對選民負責的態度，罷免雖是公民賦予權利，但若變成政治惡鬥手段就不可取。

此外，媒體也詢問，如何看待網路負面聲量是目前內閣第2名。林右昌說，負面聲音是民眾的建議與批評，應虛心接受，並檢討政策是否能做得更好，轉化成進步動力。

林右昌表示，同一份報告也看到中立及正面的聲音，是給予內政部肯定，外界對政府要求越高，也代表民主社會公民進步；他不會給自己打分數，當政治人物走在街上時，若有人打招呼稱讚，反而是最直接準確的調查。（編輯：黃國倫）1130309