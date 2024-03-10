汽車旅館遺留血跡 桃園警尋獲命危男子、追涉案男女

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園一家汽車旅館房客今天退房後遺留大量血跡，桃園警分局獲報以車追人，在新北樹林尋獲已無生命跡象的男子，送醫後恢復呼吸心跳仍在搶救中，警方全力搜山追緝涉案男女。

桃園市警察局桃園分局副分局長黃呈錫晚間接受媒體聯訪表示，警方在中午左右接獲轄區汽車旅館報案指出，在清理房客退房後的住宿房間時發現血跡，但現場已無人在房間內。

黃呈錫說，桃園分局獲報後積極以車追人，經過調閱監視器畫面查知，涉案車輛已經逃到新北市樹林區吉祥街一帶，最後在附近產業道路發現被丟包路旁的33歲陸姓男子，陸男全身是血且無呼吸心跳，涉案的1男1女則不知去向，警方已全力搜山並追緝中，至於陸男經送醫急救已恢復呼吸心跳，仍在搶救中。

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根據了解，陸男於9日與1男1女進入汽車旅館，監視器畫面中3人並無異常，到了今天接近中午退房時沒有歸還房卡就離去，經旅館人員進入查看發現房內已空無一人，但留有大量血跡，緊急向轄區桃園警分局報案。

警方接獲報案調閱監視器畫面發現，退房時只有1男1女，立即以車追人，發現汽車出現在鄰近的新北市樹林區，警方趕抵現場發現陸男已躺在路邊，渾身是血且傷痕累累，甚至已無生命跡象，車子則墜落一旁山溝但空無一人，桃園分局已組成專案小組，鎖定涉案男女追緝。（編輯：李錫璋）1130310