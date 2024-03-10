男子財務糾紛遭友傷害致死 涉案男女桃園落網

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市邱男與友人陸男因財務糾紛引發衝突，邱男疑在打傷陸男延誤就醫致死後畏罪逃逸，警方晚間將涉案邱男與吳女緝捕到案，桃園警分局調查後將依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市警局桃園分局稍早表示，中午接獲轄區汽車旅館報案指清理房間發現血跡，但現場空無一人，警方獲報後以車追人，查知涉案車輛逃往新北市樹林區吉祥街一帶，警方到場後在附近發現渾身是傷的33歲陸男，陸男送醫急救仍宣告不治，涉案1男1女不見蹤跡，警方展開全力追緝。

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桃園市警局桃園分局副分局長黃呈錫晚間接受媒體聯訪表示，在警方積極佈線追查下，經過抽絲剝繭，於案發後10小時內鎖定犯嫌行蹤，晚間在平鎮區將涉案邱男及吳女2名犯嫌緝獲到案。

黃呈錫指出，警方初步了解涉案動機，邱姓主嫌與死者2人為朋友關係，但因財務糾紛引發衝突，疑似在打傷死者後延誤就醫致死，隨後畏罪逃逸，桃園分局調查後將依殺人罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。（編輯：陳清芳）1130310