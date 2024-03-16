中油林園廠火警 火勢已控制、無人傷亡

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄中油林園廠今天晚間發生火警，初判是燃燒塔管線脫落，導致管線殘氣乙烯引燃。中油表示，已依標準作業程序進行應變措施，目前火勢已控制住，無人員傷亡。

對此，選區在林園的民進黨立委林岱樺晚間發布新聞稿表示，中油設備過於老舊，生產效率逐年遞減，還要花巨額費用養護、大修，能源消耗上更無法滿足全球淨零碳排的趨勢。

林岱樺呼籲中油新三輕也應該比照新四輕規劃，建立智慧化作業管理系統，強化工安管理及災害預防，讓高雄鄉親免於工安事件的恐懼。

中油石化事業部發布新聞稿表示，中油石化事業部林園廠今晚6時許，於新三輕工場發生火警事故，轄區巡檢人員及時發現，立即依標準作業程序進行應變措施，目前火勢已控制住，無人員傷亡，現場持續警戒中，以確保工作環境安全。

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中油石化事業部表示，已依規定通報相關主管、上級機關及林園地區地方人士，對於造成居民的不便深感抱歉，後續將從事故根本原因分析調查，強化製程管理及設備可靠度，並檢討工作標準作業程序及加強人員操作訓練，以穩定工廠檢修作業安全。

高雄中油林園廠火警，消防局出動9車、18人前往搶救。現場初判是燃燒塔管線脫落，導致管線殘氣乙烯引燃，無人員受傷，目前現場僅剩少量殘氣，仍持續射水降溫中。（編輯：謝雅竹）1130316