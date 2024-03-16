環保局智慧監控 中油林園廠火警黑煙依法重罰

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄中油林園廠今晚火警冒出濃濃黑煙。高雄市政府環保局透過AI雲端監控系統，認定已違反空氣污染防制法規定，將依法裁處新台幣10萬元至500萬元罰鍰。

環保局今晚新聞稿表示，透過AI雲端監控系統針對林園工業區進行監控時，發現中油林園廠冒出濃濃黑煙，經查為該廠發生火警事故致產生明顯粒狀污染物，已違反空氣污染防制法32條規定，將可依法裁處10萬元至500萬元罰鍰。

環保局表示，中油林園廠輕油裂解製程（M33）乙烯冷凍器因發生洩漏引發火警，緊急排至廢氣燃燒塔處理，導致產生大量粒狀污染物，透過AI雲端影像辨識系統立即發出告警，查獲污染行為。

目前持續撒水降溫，火勢控制中無擴大之虞，另外空污小組於事故點周界外進行環境檢測，監測結果數值尚無異狀，環保局將持續針對空氣品質進行監測。

中油林園廠晚間火警，初判是燃燒塔管線脫落，導致管線殘氣乙烯林園廠林園廠在事故發生後依標準作業程序進行應變，目前火勢已控制住，無人員傷亡。（編輯：孫承武）1130316