中油高雄林園廠火警 火勢熄滅持續警戒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北17日電）中油高雄林園廠昨晚發生火警，中油表示，火勢昨晚已熄滅，現場持續警戒，加強監控可燃氣體濃度，強調會儘速確認安全無虞，後續再進料開爐，以供應下游廠商順利生產。

中油公司今天早上發布新聞稿表示，石化事業部新三輕工場昨天進行開爐前置作業時，因乙烯成品冷凍器（E-1385）法蘭洩漏造成火警，轄區人員即時發現後，立即依標準作業程序進行應變措施並報警請消防隊支援，昨天晚間11時57分火勢已熄滅，現場仍持續警戒中。

對於造成居民不便，中油表示深感抱歉，後續將從事故根本原因分析調查，強化製程管理及設備可靠度，並檢討工作標準作業程序及加強人員操作訓練。

中油表示，後續新三輕工場會在確認安全無虞前提之下，再進料開爐，確保工廠安全及下游廠商順利生產。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中油指出，昨天火警事件造成一名保冷廠商員工輕傷，自行前往醫院檢查已無大礙，敷藥後已離院，廠內員工及高雄市消防局支援人員皆平安。

有關石化產品供應部分，中油表示，目前石化事業部四輕工場全量生產供應，僅能供應1/3的乙烯合約量，石化下游工廠生產略受影響，有部分廠商可開工，部分需停工。丙烯方面，因尚有大林廠供應，下游廠家比較不受影響，可以用最低開工率運轉。（編輯：蘇志宗）1130317