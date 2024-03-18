桃園女國中生疑因霸凌墜樓 教育局要求校方速調查

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（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園市中壢區某國中8年級女學生16日疑似因為不堪霸凌墜樓，目前仍在加護病房治療。桃園市政府教育局今天說，已責成該校務必依校園霸凌防制準則調查，將儘速釐清案情。

中壢區某國中16日發生女學生墜樓案，有媒體報導，有網友在臉書發文指出，女學生疑似是因為被學長姐長期霸凌，不堪負荷才墜樓。

桃園市教育局向媒體表示，16日為該校親職教育活動日，女學生在資源回收室與同校學生發生爭執，經學校介入後通知家長到校接回，但女學生卻在回教室途中自5樓走廊圍牆處疑似自墜，經送醫搶救，目前仍在加護病房治療。

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教育局表示，已責成該校依校園霸凌防制準則調查、釐清案情，並針對女學生班上同學安排團體輔導及減壓活動；校方已校安通報，並聯繫相關學生及其家長到校，後續將開會針對本案偏差行為的學生擬定輔導管教策略。（編輯：唐聲揚）1130318

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