彰化芳苑鄉長鄉代遭控賄選 二審判當選有效確定

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（中央社記者蘇木春台中19日電）國民黨籍彰化縣芳苑鄉長林保玲、無黨籍鄉民代表洪江懷，遭控2年前選舉賄選，彰化地院一審判洪江懷當選無效、林保玲當選有效，經上訴台中高分院，今天判2人皆當選有效，全案確定。

依據檢方的起訴書指出，林保玲、洪江懷分別為民國111年11月26日舉行的彰化縣芳苑鄉第19屆鄉長，及鄉民代表會第22屆代表選舉候選人，林保玲並當選為鄉長、洪江懷則當選為鄉民代表。

林保玲、洪江懷於競選期間，為求能順利當選，林保玲委由丈夫的堂叔，同時也是洪江懷的堂弟洪男，由洪男以每票新台幣1000元的代價，共交付1萬1000元給曹男等3名選民，要求投票支持林保玲、洪江懷，檢方偵辦後依違反選罷法起訴洪男。

刑事部分，洪男經彰化地院審理後，一審判處有期徒刑1年6月、緩刑3年，並應於判決確定1年內支付公庫3萬元、褫奪公權3年，經上訴台灣高等法院台中分院審理，二審於去年11月駁回上訴。

民事部分，彰化地檢署依選罷法對林保玲、洪江懷提起當選無效之訴，經彰化地院審理後，一審判洪江懷當選無效、林保玲當選有效。

經上訴台中高分院審理後，合議庭認定，依曹姓選民等人供述，僅能證明洪男有為洪江懷買票，並不能認定洪男有向選民約定投票給林保玲，且經偵查中的監聽結果，亦僅能認定洪男欲為洪江懷買票的事實，不足以證明林保玲知悉或授權洪男買票。

另外，檢察官雖主張洪男資力不豐，應是洪江懷提供賄選資金予洪男，而授意向選民賄選，但經查洪男與子女從事蛋雞飼養事業已有3至4年，且賄款金額為1萬1000元，數額並未逾洪男經濟來源每月可得金額。

合議庭審酌，檢方並未證明洪江懷知悉洪男有賄選行為，亦未提出直接證據或間接事證，證明洪江懷有交付賄款資金予洪男，認定檢方主張林保玲、洪江懷有共同參與、授意、容任賄選行為無理由。

台中高分院今天宣判，洪江懷一審當選無效部分廢棄，改判當選有效，林保玲部分檢察官上訴駁回，2人皆當選有效，全案確定，不得再上訴。（編輯：謝雅竹）1130319