無牌律師高中畢業 調解賺125萬元被判刑5月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化20日電）彰化施姓男子僅高中畢業，沒有律師證書，卻替人辦理訴訟，洽談調解成立後收取新台幣125萬元酬金，法院依違反律師法將他判有期徒刑5月，可易科罰金。可上訴。

根據台灣彰化地方檢察署聲請簡易判決處刑書，施姓男子於民國106年1月在護理之家向被害人表示，可代為處理其母親與建設公司工地主任等人的業務過失重傷害案件，包括和解、刑事訴訟等事宜，報酬為該案件強制險12.5%、調解金25%，雙方當天即簽訂委任合約書。

施姓男子委由他人代寫刑事代行告訴狀，再交給被害人，由被害人署名後向彰化地檢署提出告訴狀。之後在台灣彰化地方法院審理期間，施男與被害人簽訂民事委任狀，由他擔任調解代理人，107年7月代為洽談調解等訴訟行為，調解成立金額400萬元。

判決書指出，被害人稱拿到400萬元調解金及200萬元強制險，共600萬元理賠金額，分別給施男100萬元、25萬元共125萬元酬金。

法官審酌，施姓男子明知沒有律師證書，竟意圖營利而辦理訴訟事件，侵害律師執行業務範疇，且所獲利益達125萬元，又曾因詐欺案件被判刑，兼衡犯後坦承犯行，依律師法判刑5月，可易科罰金，並沒收犯罪所得125萬元。（編輯：龍柏安）1130320